“Tumptillas”, ou flotilhas por Trump, celebram o presidente na Flórida

Centenas de apoiadores de Donald Trump saíram de iate e desfilaram em uma dúzia de flotilhas, ou “trumptillas”, em todo o estado da Flórida, para comemorar o aniversário do presidente dos Estados Unidos neste domingo.

Centenas de barcos navegaram das principais marinas da Flórida agitando bandeiras americanas ou carregando o acrônimo “MAGA” escrito em seus capacetes, aludindo ao slogan de Trump, “Make America Great Again”.

“As pessoas o fazem parecer racista, mas ele não é e eu estou aqui para comemorar. Parabéns, Senhor Presidente!”, disse Rachel Cramer, que estava dançando em um barco saindo de Fort Lauderdale para participar de uma flotilha de dezenas de barcos rumo a Boca Ratón.

Mais ao norte, em Jacksonville, o desfile de águas de Trump reuniu cerca de 1.000 barcos, segundo estimativas do condado de Duval.

Na quinta-feira passada, o partido republicano anunciou que Trump será nomeado candidato à presidência no final de agosto em Jacksonville, em vez de Charlotte, Carolina do Norte, como planejado originalmente. ]

A mudança de local deveu-se ao fato de o presidente querer celebrar esse evento sem medidas de distanciamento ou anfiteatros habilitados em capacidade média devido à pandemia, e as autoridades de Charlotte se recusaram a conceder essa exceção.

Os “desfiles de barcos por Trump”, também chamados de “trumpillas”, são uma nova maneira de expressar apoio ao presidente em tempos de coronavírus e em um momento em que o presidente lança sua campanha para as eleições de novembro.

A iniciativa surgiu no início de maio na Flórida, quando os moradores eram mais respeitosos com as demandas por distanciamento social, algo que foi negligenciado após a reabertura em fases neste estado.

Além de Jacksonville, Miami e Fort Lauderdale, também foram organizadas “trumptillas” nas cidades de Tampa, Pensacola e Sarasota, na costa oeste, bem como nas chaves, no extremo sul.

