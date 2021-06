Túlio Maravilha dá ‘benção’ para Rafael Moura no Botafogo: ‘Vai fazer muito gol’ Ao LANCE!, ex-camisa 7 afirma que gostou da contratação do He-Man e que atacante ainda pode render em um esquema que seja voltado para ele

O Botafogo tem um novo atacante: Rafael Moura foi anunciado na última semana com a esperança de guiar o sistema ofensivo do Alvinegro na Série B. O He-Man, nesta sexta-feira, foi “abençoado”: em entrevista ao LANCE!, Túlio Maravilha aprovou a contratação do jogador de 38 anos e acredita que ele terá sucesso.

O ex-camisa 7 esteve no Rio de Janeiro para participar do evento em que virou estátua no Setor Leste do Estádio Nilton Santos. Ele conversou com a reportagem do L! e espera uma boa passagem do He-Man com a camisa alvinegra.

– Gostei da contratação porque é uma referência. O Botafogo estava precisando de um jogador de peso, que pudesse amedrontar os adversários. Foi artilheiro em todos os clubes que passou. Se ele tem a força, tem a minha bênção. Desejo muita sorte, que ele possa contribuir com o faro de gol. Tenho certeza que se arrumar um esquema em função dele, vai fazer muito gol. Rafael Moura tem a bênção do Maravilha e eu vou torcer para que tudo dê certo – afirmou.

O ex-jogador também confia que o Botafogo vai voltar para a elite do futebol brasileiro. Ele elogiou o planejamento feito pelo clube visando a temporada e até ofereceu ajuda caso a diretoria precise de uma presença fora de campo para incentivar os jogadores.

– Acredito muito que o Botafogo vai voltar para a Série A. É difícil mas não é impossível, já consegui isso uma vez. O Botafogo está montando um time com o pé no chão, dentro da realidade, mas com coragem, audácia e ousadia. O presidente é visionário, pé quente, vencedor na vida empresarial e na sua gestão aqui não vai ser diferente. Tenho certeza que uma das vagas vai ser do Glorioso, vai mostrar isso dentro de campo. Estou a disposição para ajudar esse projeto para voltar à Série A com meu prestígio, experiência e sabedoria. Só não vou entrar em campo e fazer gol – completou.

