Túlio Gadêlha pede saída de Leidy no ‘BBB24’ e cita Bolsonaro

O Deputado Federal de Pernambuco e namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, demostrou que deseja que Leidy Elin não permaneça no “Big Brother Brasil” 24. Ela está no 14º Paredão ao lado de Davi, Mc Bin Laden e Matteus. Porém, o comentário do parlamentar ainda citou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Voto para eliminar Leidy. Ela passou dos limites. Só me vem à mente a cena dela jogando as roupas do Davi na piscina. Quem passa dos limites não deve continuar no jogo. Leidy fora da casa. Bolsonaro na cadeia. #bbb24 — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) March 25, 2024

