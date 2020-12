Túlio Gadelha fala sobre cirurgia de Fátima Bernardes: “Deu certo”

Túlio Gadelha usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs de Fátima Bernardes. A apresentadora passou por uma cirurgia como parte do tratamento do câncer no útero, no último domingo (6).

“Deu certo! As boas energias e orações deram certo. Se tudo permanecer bem, amanhã estaremos em casa”, escreveu ele em um post, que foi compartilhado por Fátima.

A operação aconteceu durante a tarde e, segundo notícia divulgada pelo Fantástico, a equipe médica disse que a apresentadora “passa bem”.

