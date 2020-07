Túlio Gadelha anuncia que será candidato à prefeitura de Recife

View this post on Instagram

Lançamento da pré-candidatura de Túlio Gadelha à Prefeitura do Recife! Vamos qualificar o debate e apresentar propostas para a nossa cidade! Estou junto e entusiasmado a esse projeto que tem a chancela de @carloslupipdt e de @cirogomes #Recife #TulioGadelha #Eleições2020 #PDT