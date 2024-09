Tufão Yagi deixa mais de 200 mortos em Myanmar

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/09/2024 - 14:01 Para compartilhar:

RANGUN, 17 SET (ANSA) – Ao menos 226 pessoas morreram e 77 estão desaparecidas em Myanmar após a passagem do tufão Yagi, que causou diversas enchentes no país e afetou mais de 630 mil habitantes, que estão sem abrigo, alimentos, água potável e roupas em diversas regiões.

Os dados do Escritório de Coordenação para Trabalhos Humanitários da ONU (Ocha) ainda apontam que mais de 150 mil residências estão submersas. As inundações também afetaram as linhas de comunicação no país, bloquearam estradas e danificaram pontes, o que tem dificultado o resgate das vítimas.

Além de Myanmar, o tufão Yagi passou pelo Vietnã, Laos e Tailândia com ventos que superaram os 150 quilômetros por hora e grandes quantidades de chuva, provocando inundações e deslizamentos de terra que mataram mais de 500 pessoas, segundo dados oficiais. (ANSA).