Tufão Krathon toca a terra em Taiwan

O tufão Krathon tocou a terra, nesta quinta-feira (3), no sul de Taiwan, disse a agência meteorológica da ilha, que fechou pelo segundo dia consecutivo escolas e escritórios ante essa tempestade que já deixou dois mortos e mais de cem feridos.

O ciclone arrastava ventos sustentados de 126 m/h e rajadas que superavam os 162 km/h pouco antes de chegar à cidade portuária de Kaohsiung, segundo a Administração Meteorológica Central de Taiwan.

“O tufão Krathon tocou a terra perto do distrito de Xiaogang de Kaohsiung às 12h40 (1h40 da manhã em Brasília)”, disse essa agência em uma mensagem.

Embora o responsável por esse organistmo tenha previsto no dia anterior que o tufão se enfraqueceria rapidamente após entrar na ilha, agência recomendou aos habitantes da área que se protegessem o quanto antes.

As chuvas torrenciais e os ventos intensos desencadeados pelo tufão já deixaram pelo menos dois mortos e 123 feridos, disse a Agência Nacional de Bombeiros, que também reportou duas pessoas desaparecidas.

Uma das vítimas é um homem de 70 anos que caiu enquanto podava árvores e morreu no hospital. A outra é um homem de 66 anos cujo caminhão foi atingido por uma rocha que se desprendeu de um morro.

O tufão provocou a retirada de 10.000 pessoas de zonas de risco, o cancelamento de todos os voos domésticos e de 240 voos internacionais e o fechamento de escolas e escritórios desde quarta-feira.

Autoridades e imprensa local reportaram inundações, deslizamentos e danos em casas e rodovias em diversas partes da ilha quando o tufão ainda não havia tocado a terra.

Taiwan está acostumado com essas tempestades tropicais que costumam atingir a ilha entre julho e outubro. No entanto, os especialistas alertam que a mudança climática as tornou mais intensas e imprevisíveis.

