Tudum começa nesta sexta com ativações da Netflix de ‘Wandinha’, ‘Emily em Paris’ e mais

O Tudum: Um Evento Mundial para Fãs começa nesta sexta-feira, 16, a partir das 12h no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, conhecido também como Pavilhão da Bienal, Portão 03, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O evento da Netflix acontece até domingo, 21h, e promete revelar os principais lançamentos da plataforma.

Os anúncios irão acontecer durante o show Tudum: Um Evento Mundial para Fãs, neste sábado, 17. Diretamente do Auditório Ibirapuera, às 17h30, nomes internacionais como Arnold Schwarzenegger, Henry Cavill, Gal Gadot e Chris Hemsworth estarão presentes para a divulgação de teasers e trailers inéditos de filmes e séries.

Os ingressos gratuitos do evento já estão esgotados, mas os fãs poderão acompanhar as revelações pela live no canal do YouTube da Netflix Brasil. A transmissão será comandada por Maisa, protagonista de De Volta aos 15, Chase Stokes, de Outer Banks, e Maitreyi Ramakrishnan, de Eu Nunca.

Confira o guia das ativações do evento

O Estadão visitou o evento que, além da presença de artistas e anúncios sobre produções, conta com ativações inspiradas nas produções do streaming. No Tudum, os fãs poderão conhecer o pomar da Rainha Charlotte, por exemplo.

Durante a visita, é possível navegar no barco Going Merry de One Piece; viver muita adrenalina com os espaços inspirados em Resgate 2 e Heart of Stone; visitar a Escola Nunca Mais, de Wandinha; e tomar um café com Emily em Paris, além de buscar o match perfeito nas cabines de Casamento às Cegas Brasil.

Serviço completo Tudum 2023:

– Datas: 16, 17 e 18 de junho de 2023.

– Horário: 12h às 21h.

– Local: Pavilhão da Bienal (Pavilhão Ciccillo Matarazzo) | Parque Ibirapuera – Portão 03 (Av. Pedro Álvares Cabral S/N), São Paulo.

– Ingressos: Esgotados.

