Tudo o que você precisa saber sobre a penugem de pêssego na pele

Você provavelmente já notou, em seu rosto ou outras partes do corpo, uma penugem clara e fina. Não se trata de pelos, e sim da penugem de pêssego — ou pelos velus.

“Estes são pelos finos e muito pouco pigmentados que podem ser encontrados em todo o corpo, incluindo o rosto, orelhas e nariz. Em algumas áreas do corpo, como nas axilas e virilha, mudanças hormonais podem transformar a penugem de pêssego em pelos grossos e ásperos”, destaca a esteticista Roberta Moradfar à “POPSUGAR”, de onde são as informações.

A seguir, saiba mais sobre os pelos velus e como removê-los.

Qual é a função da penugem de pêssego?

“O principal papel da penugem de pêssego é a regulação da temperatura corporal”, explica a dermatologista Rachel Maiman. “Funciona como um pavio para o suor. Enquanto um poro da pele está aberto, como ocorre quando a temperatura do corpo aumenta, o suor molha um fio de penugem e o suor localizado na parte externa do fio evapora.”

Além disso, Rachel menciona que a penugem de pêssego produz a sensação de calafrios, o que permite que você saiba se há algo “rastejando sobre sua pele”.

Por que a penugem de pêssego cresce?

“A penugem de pêssego substitui o pelo característico observado no útero (chamado lanugo) em um feto humano com 36 a 40 semanas de gestação”, explica Rachel. “Na puberdade, os hormônios fazem com que grande parte da penugem se transforme em pelos terminais e estimulam o crescimento de novos pelos na axila e na região pubiana”, continua.

Enquanto essa penugem é geralmente inofensiva, sua produção em excesso pode indicar condições mais sérias. “Indivíduos com certas condições, como anorexia, podem ver um aumento na produção de penugem de pêssego; e alterações nas glândulas supra-renais também podem causar uma superprodução de penugem, o que é comum em pacientes com síndrome de Cushing”, destaca a especialista.

Como remover a penugem de pêssego

Rachel sugere a depilação ou dermaplaning (procedimento estético) como melhores soluções para remover a penugem de pêssego, com foco na segunda opção, que pode ser executada por um esteticista ou dermatologista.