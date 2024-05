Tudo sobre ‘Mania de Você’: conheça a história e os protagonistas da próxima novela das 9

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 17:09 Para compartilhar:

Mania de Você é a próxima novela das 21h da Globo. A produção irá ao ar em setembro, depois do final de Renascer. Detalhes sobre a trama e os personagens estão sendo apresentados aos poucos pela emissora, que já divulgou uma primeira foto do elenco.

Os atores principais da novela serão Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes. Enquanto as gravações não têm início, o grupo está realizando os primeiros ensaios. Mania de Você é escrita por João Emanuel Carneiro (autor de Todas As Flores, Avenida Brasil e A Favorita) e tem direção artística de Carlos Araújo.

A história gira em torno da amizade entre duas jovens Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), nascidas no mesmo dia, mas em situações distintas: enquanto Viola tem origem humilde, Luma leva uma vida luxuosa.

Elas se conhecem anos depois, quando Viola se muda com o namorado Mavi (Chay Suede) para Angra dos Reis, onde Luma, uma recém-formada chef de cozinha vive, junto do namorado Rudá (Nicolas Prattes). Luma é bancada por Molina, um empresário do ramo de cibersegurança que acredita ser seu pai. Molina mantém um relacionamento secreto com a funcionária Mércia (Adriana Esteves), mãe de Mavi.

A trajetória da dupla, que parte de uma conexão imediata, será de cumplicidade e rivalidade. Viola e Mavi dividem a paixão pela culinária, uma obsessão pelo mesmo homem e um quarteto amoroso. Há ainda um segredo em torno de um assassinato.