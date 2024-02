Tudo sobre congelamento de óvulos, aposta de famosas para a maternidade

Beatriz Mizuno, Letícia Senai Beatriz Mizuno, Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 05/02/2024 - 18:03 Para compartilhar:

Recentemente, Carla Diaz e Juliette revelaram, em suas redes sociais, que pretendem ser mães no futuro e investiram no procedimento de congelamento de óvulos.

“Não sei quando e como será, mas, em busca de realizar esse desejo, eu realizei o processo de congelamento de óvulos! E descobri um mundo nesse contato com especialistas da área”, contou a ex-Chiquitita, no Instagram.

Juliette, por sua vez, brincou: “Vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a ‘gata’ já está com 34 [anos] e eu quero ter liberdade.”

Para explicar mais sobre o procedimento que promete dar mais liberdade e independência às mulheres, a reportagem da IstoÉ Gente procurou especialistas na área que sanaram as principais dúvidas acerca do tema.

Médicos explicam tudo sobre congelamento de óvulos

Especialistas

Dra. Mariana Rosário, ginecologista, obstetra e mastologista, membro do corpo clínico do hospital Albert Einstein;

Dra. Thais Rottini, ginecologista especialista em reprodução humana pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP (USP);

Dr. Vinícius Bassega, ginecologista especialista em reprodução humana na clínica Originare, em São Paulo.

O que é o congelamento de óvulos?

Trata-se de uma estratégia para pessoas que desejam “postergar a gestação para uma idade mais avançada ou para aquelas que correm o risco de enfrentar uma redução importante na reserva ovariana”, como explica Mariana.

Como possíveis indicações ao procedimento, os especialistas citam:

Pacientes que não desejam engravidar no momento e já passaram dos 30 anos; Pacientes que passarão por tratamento de quimioterapia ou radioterapia; Pacientes que serão submetidas a um procedimento cirúrgico que vai reduzir consideravelmente a reserva ovariana, como cirurgia de endometriose ou cisto ovariano; Pacientes com histórico de menopausa precoce na família.

Vale lembrar que a faixa etária mais indicada para extrair os óvulos para congelamento é dos 30 aos 35 anos. Não são elegíveis mulheres que nasceram sem ovários ou que já entraram em falência ovariana (menopausa).

Para Thais, a grande vantagem do congelamento de óvulos em detrimento do de embriões é que a primeira opção garante mais liberdade às mulheres.

“Ao fazer o uso desses óvulos, seja para fertilização ou descarte, a decisão é única e exclusivamente da mulher que passou pelo procedimento. É diferente de quando congelamos um embrião: seja para ser utilizado para transferência ou ser descartado, ele sempre precisa de autorização tanto da responsável pelos óvulos quanto pelo responsável pelo sêmen”, defende.

Preparação para o congelamento de óvulos

A mulher que deseja ter óvulos congelados deve passar por um breve período de preparação, que começa com uma avaliação médica e indicação de medicamentos para iniciar a chamada estimulação ovariana.

“A paciente vai usar, durante mais ou menos 10 dias, medicações hormonais que geralmente são aplicadas via subcutânea no abdômen. Esses hormônios são administrados diariamente no intuito de propiciar o crescimento dos folículos, estruturas que esperamos que contenham o óvulo no futuro”, detalha Vinícius.

Segundo Thais, a única contraindicação geral é que a paciente não faça o uso de anticoncepcionais hormonais entre um e três meses antes da coleta, já que eles podem interferir na avaliação da reserva ovariana.

Como é feita a extração de óvulos?

O procedimento dura em torno de 15 minutos e é feito em centro cirúrgico, sob sedação, devendo ser conduzido quando os folículos estiverem próximos à ovulação. A captação ocorre com a utilização de um aparelho de ultrassom transvaginal com uma agulha de cerca de 30 cm na ponta.

“O aparelho é inserido, permitindo a visualização dos folículos. Com essa agulha, ele irá aspirar o óvulo”, detalha Mariana. E Vinícius complementa: “O líquido folicular vem direto para um tubo de ensaio. Esse tubo é entregue para a embriologista do laboratório, que vai avaliar no microscópio quantos óvulos nós tivemos no procedimento.”

A quantidade de óvulos coletados pode variar de acordo com a reserva ovariana, e é possível que alguns folículos não tenham óvulos.





“Algumas pacientes têm uma reserva ovariana mais baixa ou têm um aproveitamento menor do que o esperado. Às vezes, na conversa com o médico, percebem que o procedimento não vale a pena. O custo vai ser muito alto, vai ser bastante desgastante, com muita medicação e estresse psicológico”, destaca Thais.

Como é feito o congelamento dos óvulos?

“Utilizamos uma técnica que se chama vitrificação. Após o óvulo ser coletado, conseguimos determinar quais são maduros, aptos ao congelamento. Então, eles passam por um processo de preparo com algumas substâncias crioprotetoras e, depois, são mantidos em nitrogênio líquido a -196ºC. Lá, eles permanecerão criopreservados, congelados até o momento em que a mulher for utilizá-los”, conta Vinícius.

Segundo o especialista, a taxa de sobrevivência dos óvulos ao descongelamento é alta, mas pode haver perdas. No entanto, Thais destaca que eventuais falhas não estão relacionadas ao tempo de congelamento dos óvulos, e sim ao processo de descongelamento: “Não existe nenhum estudo mostrando que existe um prazo para utilização dos óvulos. Eles podem ficar congelados por muitos anos sem nenhum prejuízo”, declara.

Uso dos óvulos congelados

Por fim, os médicos explicam o procedimento de uso dos óvulos. De acordo com Thais, a paciente começa passando por um processo de preparo do útero, para que, quando o órgão esteja pronto, o óvulo seja descongelado e fertilizado pelo sêmen de um parceiro ou de um doador.

“Quando esse embrião estiver pronto, no estágio de blastocisto, ele pode ser transferido para o útero da mulher”, conta Vinícius.

E Thais finaliza, acrescentando uma segunda opção: “Algumas mulheres descongelam óvulos, fazem a fertilização e congelam o embrião. Mas o ideal é que, para evitar descongelamento e recongelamento, fertilizar o óvulo com o sêmen e, com o útero já preparado, o embrião em estágio adequado seja transferido.”

Valor do congelamento de óvulos

Segundo informações, o procedimento de congelamento de óvulos pode variar entre R$ 12 mil e R$ 30 mil.

