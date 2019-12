‘Tudo que conquistei foi com meu dinheiro’, desabafa Luisa Sonza

Após ser citada na revista Forbes em uma lista com “jovens talentos” com menos de 30 anos no Brasil, Luisa Sonza publicou um desabafo em seu Instagram nesta terça-feira, 31, em relação a rótulos e comentários que afirma ter ouvido ao longo de sua carreira.

“Já fui chamada de tudo um pouco desde que aparece nessa internet: interesseira, p***, burra, encostada, vagabunda, entre outros milhares de adjetivos que leio desde que eu tinha 17 anos”, afirmou a cantora.

Ela também falou sobre seu relacionamento com o youtuber Whindersson Nunes: “Depois que viram que dessas coisas não podiam mais me chamar, virei a mulher de fulano e, depois que as coisas começaram a dar certo, passou-se a alegar que eu só fazia sucesso por causa de fulano”.

“Tudo que conquistei foi com meu suor, com meu dinheiro. Hoje eu sou milionária e ganho tanto quanto meu marido. Tenho a carreira totalmente independente em outra área que não tem nada a ver com o trabalho do meu marido”, disse.

“É difícil aceitarem uma mulher de sucesso. Mas vocês vão ter que engolir”, concluiu.

Na página do Instagram da publicação, Whindersson mandou um recado à esposa: “Parabéns, Luisa, eu sei que não é fácil ler essas coisas todos os dias, eu vejo o quanto te dói e me dói também, porque eu vejo o quanto você trabalha. Eu queria poder explicar pra todo mundo isso e a empreendedora que você é”.

“Eu tive que comprar um avião para ter respeito, antes disso me tratavam como um doidinho do interior, mesmo tendo sucesso e dinheiro, às vezes até mais do que os que estavam presentes nas reuniões”, continuou.

Por fim, concluiu: “Não é culpa sua alguém não gostar de você estar no lugar que merece. Quantas vezes eu já te disse o quanto eu queria ser capa da Forbes, e eu olho pra essa capa e não sinto um pingo de inveja, só consigo sentir orgulho de você”

Confira abaixo o desabafo feito por Luisa Sonza: