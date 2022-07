‘Tudo ou Nada’: Longa sobre a ascensão e a queda de Eike Batista ganha trailer; confira

A Paris Filmes divulgou nesta terça-feira (12) o trailer de ‘Eike – Tudo ou Nada’, novo longa-metragem nacional que conta a história do empresário Eike Batista, ex-bilionário que já foi um dos homens mais admirados do Brasil e o sétimo mais rico do mundo. A produção chega aos cinemas brasileiros no dia 22 de setembro.

O filme é baseado no livro homônimo da jornalista Malu Gaspar, dirigido e roteirizado pela dupla Andradina Azevedo e Dida Andrade. Quem dá vida ao empresário é Thelmo Fernandes, mas o elenco também conta com Marcelo Valle, Bukassa Kabengele, Juliana Alves, Xando Graça, Jonas Bloch e André Mattos, além da participação especial de Carol Castro.

“O filme percorre um breve mas intenso período da vida do ex-bilionário Eike Batista, que já foi um dos homens mais admirados do Brasil e o sétimo mais rico do mundo. A história começa em 2006, quando a economia brasileira deslanchava por causa do pré-sal. Eike Batista decide criar a petroleira OGX e contrata os melhores homens da Petrobras para participar do leilão do pré-sal. Mas os planos megalômanos e uma série de decisões e alianças equivocadas fazem seu império ruir de forma tão espetacular quanto havia crescido. E o Brasil assiste, perplexo, à queda de Eike, que perde toda sua fortuna, poder e prestígio”, diz a sinopse.

Confira: