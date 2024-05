Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/05/2024 - 11:00 Para compartilhar:

O Brasil vai sediar uma Copa do Mundo feminina pela primeira vez em 2027, na 10ª edição do torneio. O País venceu a eleição no 74º Congresso da Fifa realizado em Bangcoc, na Tailândia, nesta sexta-feira, com 119 de 207 votos em disputa. O único concorrente era o trio formado por Alemanha, Bélgica e Holanda, países que apresentaram candidatura conjunta.

O projeto apresentado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem a frase “Brasil, uma escolha natural” como slogan e foca em destacar a sustentabilidade e os recursos naturais.

QUAIS AS DATAS DE DISPUTA DA COPA DO MUNDO DE 2027 NO BRASIL?

O planejamento propõe início da Copa em 24 de junho de 2027, uma quinta-feira, com a abertura no estádio do Maracanã. A cerimônia de encerramento também deve ser na arena do Rio de Janeiro, no dia 25 de julho, um domingo.

QUAIS OUTROS ESTÁDIOS VÃO RECEBER OS JOGOS DA COPA FEMININA DE 2027?

A Neo Química Arena, do Corinthians, deve ser palco de uma das semifinais, e o estádio Mané Garrincha, em Brasília, está previsto para receber o outro duelo da mesma fase. Além destas três, há mais sete sedes pelo Brasil. Todas receberam também partidas da Copa do Mundo de 2014: Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pantanal (Cuiabá), Castelão (Fortaleza), Arena da Amazônia (Manaus), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Pernambuco (Recife) e Fonte Nova (Salvador).

ONDE AS SELEÇÕES VÃO FICAR HOSPEDADAS NO BRASIL?

A ideia é que as outras 31 seleções participantes sejam acomodadas em 12 estados brasileiros e tenham à disposição para treinamentos e preparação física 44 CTs ou campos de futebol localizados em 39 municípios.

BRASILEIRÃO MASCULINO PODE PARAR DURANTE A COPA DE 2027?

A realização da Copa de 2027 no Brasil não deve impactar o calendário do futebol feminino. No entanto, tudo indica que o planejamento para as competições masculinas do esporte devem ser ajustados. Isso porque a CBF pode determinar pausa nos torneios de futebol no País no período do Mundial, o que impediria a realização de jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo.

FIFA PODE MODIFICAR ESTÁDIOS E DATAS

Como organizadora do evento, a Fifa poderá mudar os planos da CBF para a organização da Copa. A entidade mundial tem autonomia para mudar a quantidade de estádios a receber os jogos, os locais e até as datas de início e encerramento da competição.