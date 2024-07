Tudo o que você precisa saber sobre a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/07/2024 - 10:19 Para compartilhar:

A cerimônia de abertura de Paris-2024 será realizada na próxima sexta-feira, 26, a partir das 14h30, horário de Brasília. E esse evento promete ser diferente de todas as outras já realizadas, principalmente por conta do cenário.

Vale lembrar que, apesar de na quarta e quinta já ter eventos esportivos ocorrendo, a cerimônia de abertura é o evento oficial que marca o início dos Jogos.

Mas, além do ambiente, diversos aspectos rodeiam um evento tão importante que carimba a chegada do maior torneio esportivo do mundo. Confira na sequência o que você precisa saber sobre a celebração e a participação brasileira no evento e nos Jogos.

Onde será a cerimônia de abertura?

Tradicionalmente a cerimônia de abertura de uma Olimpíada ocorre dentro de um estádio. Em Tóquio-2020 foi no Estádio Nacional do Japão, na Rio-2016 no Maracanã e assim por diante.

Entretanto, nos Jogos de Paris-2024 a cerimônia encarará um cenário completamente novo: pela primeira vez será realizado fora de um estádio.

Um dos motivos que fizeram com que o COI tomasse essa decisão é por conta de uma promessa de campanha de Paris para sediar os jogos de tornar o evento mais acessível para o público.

O local escolhido para a realização da abertura foi o Rio Sena, um dos principais cartões da capital francesa.

Por ser em um local público e aberto, os espectadores poderão acompanhar o evento de forma gratuita em grande parte do percurso. Alguns lugares serão reservados. O número de espectadores pode superar 500 mil.

Qual será o percurso?

Às margens do Rio Sena o público poderá acompanhar um percurso onde atletas de cada delegação desfilarão de barco durante aproximadamente 6 km, passando por diversos pontos importantes da cidade.

O desfile começará na ponte Austerlitz, próximo ao Jardin des Plantes, passando por diferentes pontos icônicos da capital, como a Catedral de Notre-Dame e o Museu do Louvre.

Os representantes passarão também por diversas instalações que serão utilizadas nos Jogos, incluindo a Esplanade des Invalides e o Grand Palais.

A cerimônia terminará na Ponte Léna e no Trocadéro, localizada em frente à Torre Eiffel. Nesse local serão realizados os protocolos oficiais, acendimento da pira Olímpica, show de encerramento e a declaração oficial de abertura dos Jogos Paris 2024.

Quem vai participar?

O desfile no Rio Sena será encabeçado pelos atletas das mais de 200 delegações. Serão 100 barcos transportando cerca de 10.500 atletas, sendo que a grande maioria das embarcações será compartilhada entre os países.

A cerimônia começará com a Grécia, país que recebeu a primeira Olimpíada moderna, em 1986. O astro do basquete Giannis Antetokounmpo e a marchadora Antigoni Drisbioti serão os porta-bandeiras do país.

A França, país sede do torneio, será a última a participar do evento e o nadador Florent Manaudou e a arremessadora de disco Mélina Robert-Michon representarão a delegação.

Além deles, grandes astros do esporte mundial representarão seus países durante o desfile, carregando a bandeira de suas nações, como o futebolista Naby Keïta (Guine), o italiano Gianmarco Tamberi, campeão olímpico do salto em altura e Lebron James, astro norte-americano da NBA.

Como e onde assistir a cerimônia de abertura?

Em Paris o público presente para o evento da cerimônia de abertura da Olimpíada poderá presenciar um momento único na história dos Jogos Olímpicos.

A expectativa é de que mais de 500 mil pessoas consigam ver de perto o desfile. Mostrando que o evento tem o intuito de ser mais acessível, 222 mil ingressos foram disponibilizados de forma gratuita nas margens superiores do Sena. Pouco mais de 100 mil ingressos foram postos à venda no cais inferior.

Além disso, mais de 80 telões estarão espalhados por toda a cidade de Paris para que o público consiga acompanhar a celebração.

Para os espectadores brasileiros que ficaram no Brasil, existem diferentes possibilidades para acompanhar a cerimônia, bem como todos os eventos da Olimpíada.

Na TV aberta a Rede Globo será responsável pela transmissão do evento. Na TV fechada os Canais Sportv, pertencentes ao grupo Globo, também irão transmitir a cerimônia e contarão com 4 canais para transmitir todos os eventos esportivos, além de 40 sinais extras no Globoplay.

O espectador também poderá optar por assistir via streaming. A Cazé TV, em parceria com a Livemode, adquiriu o direito de transmissão do torneio e transmitirá a cerimônia de abertura via Youtube e Twitch. Os assinantes da Amazon Prime também poderão assistir sem custos adicionais via Prime Video.

Participação brasileira na Olimpíada

O Brasil estará bem representado em Paris-2024. A delegação brasileira contará com 277 atletas espalhados por 39 modalidades.

Essa será a 4ª maior delegação brasileira em uma Olimpíada, ficando atrás da Rio 2016 (465), em Tóquio 2020 (301) e em Pequim 2008 (277).

Apesar do número menor de atletas que em Olimpíadas recentes, a expectativa é de aumento no número de medalhas. No Japão o Brasil terminou o torneio na 12ª colocação do quadro geral de medalhas, com 21 no total, 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes.

Delegação predominantemente feminina

Outra novidade importante para a próxima Olimpíada é em relação ao número de atletas mulheres convocadas. Pela primeira vez na história o Brasil terá mais mulheres do que homens representando o país.

Dos 277 atletas classificados, 153 são mulheres, 55% do total. Em Tóquio-2020 o número era de 47%.

A proposta do COI juntamente com a cidade de Paris de fazer com que os Jogos tenham equidade entre os gêneros na competição é um dos principais motivos desse feito.

Quem são os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura?

A delegação brasileira também já tem os seus escolhidos para representar o Brasil no desfile da cerimônia de abertura como porta-bandeiras.

Neste ano, o multicampeão olímpico Isaquias Queiroz, da canoagem, e a capitã do time de rugby seven brasileiro Raquel Kochhann foram os escolhidos. Os atletas foram confirmados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) na última segunda-feira (22).

A escolha de Isaquias Queiroz se dá pela representatividade do atleta e pelo desfile ser realizado justamente sobre as águas do Rio Sena. O atleta já tem quatro medalhas olímpicas, um ouro em Tóquio-2020 e duas pratas e um bronze na Rio-2016.

Já Raquel foi escolhida por ser a capitã do time de rugby do Brasil e também como forma de “homenagem” pela história de superação da atleta.

Raquel esteve presente no time brasileiro nas últimas duas Olimpíadas, mas teve que se afastar do esporte devido ao diagnóstico de câncer de mama.

A jogadora fez cirurgia de mastectomia para retirada da mama e do tumor, além de passar por um longo tratamento. Superando esse grande obstáculo, Raquel se sentiu apta a voltar para a modalidade em busca de sua terceira olimpíada e foi contemplada para representar o Brasil no desfile