‘Tudo Mudou’: Cantora Bia Bergman lança seu mais novo single

A cantora e compositora Bia Bergman, de 29 anos, divulgou seu mais recente lançamento, o single intitulado “Tudo Mudou“. A nova música traz uma melodia contagiante, combinando elementos do Pop e do Rock, enquanto destaca a voz marcante de Bia e harmoniza os estilos musicais de forma única.

“Tudo Mudou” será uma das faixas do primeiro EP de Bia Bergman, com previsão de lançamento ainda este ano, em 2023. A produção da canção ficou por conta de Gustavo Arruda, da banda “Plutão Já Foi Planeta”, conhecida por sua participação no programa “SuperStar” da TV Globo, e de Toni Gregório, ambos produtores do estúdio Agulha Produções, em São Paulo.

A cantora explica que a música retrata o sentimento de alguém que esteve à beira de desistir do amor, mas que, apesar das frustrações, decide persistir em busca da felicidade. Essa mensagem é transmitida quando ela canta “Nada me tira essa coragem de enfrentar o amor, seja ele quem for”, seguida por “Tudo mudou quando você chegou, o mundo parou para te ver passar. Quando você chegou em mim, vi que valia a pena amar”. A letra ressalta a superação de desafios e o desejo de se permitir ser feliz.

Natural de Belém, do Pará, Bia Bergman é conhecida por sua paixão pelas artes, especialmente pela música, e se inspira em artistas renomados como ANAVITÓRIA, Mariana Nolasco, OutroEu, Clarissa e Jão.

Com “Tudo Mudou”, Bia demonstra sua habilidade em incorporar essas influências em seu próprio estilo para criar um single autêntico para o cenário da música pop.

É possível ouvir e se encantar com a inspiradora letra de “Tudo Mudou” em diversas plataformas de streaming musical, como YouTube, Spotify e Deezer.

