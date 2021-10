Tudo igual: Goiás e Botafogo ficam no empate pela Série B Gols saem de forma relâmpago ainda no início da partida, mas empate na Serrinha não aproxima, de fato, nenhuma das equipes do objetivo de chegar ao Brasileirão

Um dos jogos que prometia trazer mais equilíbrio na Série B do Brasileirão seguiu à risca o esperado. Goiás e Botafogo não saíram do empate e ficaram no 1 a 1 em partida disputada na Serrinha na noite desta terça-feira, em jogo válido pela 32ª rodada do torneio nacional. Hugo e Joel Carli fizeram os gols.

O resultado não foi bom para ninguém: o Botafogo chegou a 56 pontos e perdeu a chance de ultrapassar o Coritiba e ficar na liderança. O Goiás, por sua vez, é o 4º colocado com 53 pontos e não abre vantagem dentro do G4.

O Goiás, agora, terá uma semana livre. O Esmeraldino volta aos gramados na próxima terça-feira para enfrentar a Ponte Preta na Serrinha às 21h30. O Botafogo entra em campo no dia seguinte para medir forças com o Confiança às 19h no Estádio Nilton Santos.

PRESENTE DE NATAL ADIANTADO

Não demorou muito para o público na Serrinha, que apoiou o Goiás desde os primeiros instantes do jogo, explodir. Logo aos quatro minutos, Warley recuou a bola dentro da área, Diego Loureiro furou o chute e ela sobrou limpa para Hugo apenas completar para o fundo das redes, fazendo a festa da torcida.

REAÇÃO IMEDIATA

A vantagem alviverde durou pouco. Pouco mais de cinco minutos depois, Chay aproveitou o rebote de uma falta e acertou um cruzamento na cabeça de Joel Carli, que subiu mais alto que a defesa para cabecear e empatar a partida para o Botafogo.

Mesmo com o começo agitado, os gols pararam por aí no primeiro tempo. O restante da etapa mostrou o Goiás mais ativo no campo ofensivo, mas com dificuldade para furar a defesa do Botafogo. O Alvinegro, por sua vez, pouco ameaçou o rival.

JOGO TRUNCADO

Toda a velocidade e intensidade do primeiro tempo viraram faltas e entradas duras na etapa complementar. Tanto Goiás quanto Botafogo pararam a partida com muitas intervenções físicas, dificultando o desenvolvimento de qualquer tipo de jogada e da continuidade do ataque.

PRESSÃO

Os minutos finais foram de uma “trocação franca” de oportunidades dos dois lados, já que o empate não era bom para nenhuma das equipes. O Botafogo até tentou pressionar e ameaçou o Esmeraldino com bolas aéreas na reta final do jogo, mas nada suficiente para marcar. No fim, as duas equipes saíram da partida com um ponto.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 1 BOTAFOGO

​

Data e horário: 26/10/2021, às 21h30

​Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA – RS)

​Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA – RS) e Michel Stanislau (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA – PR)

Gramado: Ruim

Cartões amarelos: Fellipe Bastos, Caio Vinícius, Rezende e Hugo (GOI); Luiz Henrique (BOT)

Cartões vermelhos:

Gols: Hugo (1-0, 4’/1ºT); Carli (1-1, 10’/1ºT)

GOIÁS: Tadeu; Diego, David Duarte, Reynaldo, Hugo; Caio Vinícius (Rezende 23’/2ºT), Fellipe Bastos; Luan Dias (Dadá Belmonte 23’/2ºT), Elvis, Alef Manga (Pedro Bahia 34’/2ºT); Nicolas (Welliton 23’/2ºT). Técnico: Marcelo Cabo.

BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Hugo (Carlinhos/Intervalo); Pedro Castro, Barreto (Luís Oyama 21’/2ºT); Warley (Luiz Henrique 30’/2ºT), Chay (Marco Antônio 21’/2ºT), Diego Gonçalves; Rafael Navarro (Rafael Moura 41’/2ºT). Técnico: Enderson Moreira.







