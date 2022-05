‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo’ entra para lista de 250 melhores filmes do IMDb

‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo‘, aclamada comédia sci-fi se tornou um dos filmes mais bem avaliados por crítica e público dos últimos tempos. O longa entrou para a lista dos 250 Melhores Filmes do IMDb, um dos principais sites agregadores de notícias e críticas. Com informações de ScreenRant e Observatório do Cinema.

A produção entrou para o ranking em 44º lugar com uma altíssima avaliação de 8.5/10; entretanto, desde então, mais 43 mil críticas de usuários foram acrescentadas ao site e aumentaram a avaliação para 8.8, mandando o longa para o 9º lugar.





Segundo a sinopse, Michelle Yeoh interpreta Evelyn Wang, uma cansada mulher chinesa-americana que luta para se manter. As coisas ficam estranhas quando ela descobre que é a chave para salvar o multiverso e pode acessar o conhecimento e os talentos de todos os seus vários eus através dos infinitos universos.

A direção é de Daniel Kwan e Daniel Scheinert. O elenco conta com Stephanie Hsu (‘The Marvelous Mrs. Maisel’), Ke Huy Quan (‘X-Men: O Filme’), James Hong (‘Mulan’), Jamie Lee Curtis (‘Halloween – A Noite do Terror’) e Jenny Slate (‘Parks and Recreation’).

O filme terá sua estreia em 23 de julho no Brasil. Confira o trailer: