‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ disputa prêmios do sindicato de atores

26/02/2023 - 14:18

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) – Filme de ação e aventura que se passa em realidades paralelas, “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” concorre neste domingo a diversos prêmios no Screen Actors Guild Awards, o prêmio do sindicato dos artistas, uma cerimônia de tapete vermelho que oferece pistas sobre quais atores e quais filmes prevalecerão no Oscar no próximo mês.

A atração, estrelada por Michelle Yeoh no papel de uma dona de lavanderia desesperada tentando pagar seus impostos, é a favorita para levar o prêmio de melhor filme no SAG Awards, de acordo com especialistas consultados pelo site Gold Derby.





Se ganhar, será um grande impulso no caminho para o Oscar no dia 12 de março. Os vencedores deste prêmio são escolhidos por membros do sindicato dos atores SAG-AFTRA, e justamente eles, os atores, compõem o maior grupo de jurados do Oscar.

Outros filmes que disputam o prêmio principal do SAG incluem o drama semi-autobiográfico de Steven Spielberg “Os Fabelmans” e a comédia de humor negro “Os Banshees de Inisherin”.

A festa será transmitida ao vivo no canal do YouTube da Netflix a partir das 22h no horário de Brasília.

“Banshees”, que conta a história de amigos rivais em uma remota ilha irlandesa, rendeu indicações para Colin Farrell como melhor ator e para Brendan Gleeson, Barry Keoghan e Kerry Condon como melhor elenco coadjuvante.

Por “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, Yeoh foi indicada na categoria melhor papel principal, enquanto seus colegas de elenco Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu competem nas categorias de ator e atriz coadjuvante.

(Reportagem de Lisa Richwine)





