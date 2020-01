“Tudo correu bem”, diz Pogba sobre sua cirurgia no tornozelo

O astro francês do Manchester United, Paul Pogba, operado nesta terça-feira em um tornozelo, garantiu que “tudo correu bem”, segundo um vídeo publicado no Instagram.

Em um primeiro trecho, que depois apagou, o campeão do mundo com os Bleus, que parecia ainda afetado pela cirurgia, explicou: “Nem sei se estou bem, se estou sonhando ou se estou sóbrio, não me perguntem se estou bem, não sei”.

“Tudo correu bem”, disse em outra mensagem, depois de ter apagado a primeira. “É preciso ter energia positiva”.

Pogba, lesionado com frequência nesse tornozelo, não jogará em janeiro depois de já ter ficado três meses afastado dos gramados devido a esta lesão.

A situação preocupa o técnico francês Didier Deschamps a menos de seis meses da Eurocopa, onde a expectativa é de que o meia, de 26 anos, seja uma das peças fundamentais dos ‘Bleus’, assim como foi na conquista do título mundial em 2018.

