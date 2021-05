‘Tudo começa no respeito’, diz Caio Castro ao se desculpar por compartilhar vídeo homofóbico

Caio Castro foi muito criticado após compartilhar um vídeo sobre união homoafetiva, em que um pastor dizia respeitar mas não concordar com o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Depois de ser massacrado nas redes sociais, o ator veio a público se desculpar. Além dele, Rafa Kalimann também publicou o mesmo vídeo em seu Instagram.

+ David Brazil mostra casa humilde que morou antes da fama: ‘Era perrengue’

+ Novo DVD de Tierry tem participação de Jorge, Gabi Martins, e Maiara e Maraisa

O artista pediu desculpas e disse que tudo começa no respeito. “Sobre qualquer ideia de relação homoafetiva: eu sou a favor, sim! Sou a favor do amor entre as pessoas”, começou. “Mas existem pessoas que não são, pessoas que tem convicções e costumes diferentes. Não precisamos e nem devemos aceitar, mas precisamos respeitar.” “Eu sou contra ele [o pastor do vídeo] ser contra [a união homoafetiva], mas eu respeito a opinião dele. Tudo começa no respeito”, finalizou o namorado de Grazi Massafera.

Veja:

Caio Castro se pronunciou sobre o vídeo polêmico que ele e Rafa Kalimann compartilharam no Instagram



"Eu sou contra ele ser contra" pic.twitter.com/mHNfKwRNNI — Charteando (@charteando) May 31, 2021

Veja também