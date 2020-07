Tudo amarelo

O Fox Channel exibe nesta quinta, 30, e sexta, às 19h, o Festival Simpsons. No especial serão apresentados os episódios que tiveram participações de nomes como Britney Spears, Paul McCartney, Mick Jagger, Johnny Cash, Cyndi Lauper, Ludacris, além das bandas U2, Aerosmith, N’ Sync, Smashing Pumpkins, Sonic Youth, The Who e R.E.M. Além de se divertir vendo as várias histórias da família de Homer Simpson, o público poderá colaborar com uma ação solidária de arrecadação de doações para a campanha Mães da Favela, que é idealizada pela Cufa (Central Única das Favelas), que receberá os donativos em sua página oficial (maesdafavela.com.br).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

