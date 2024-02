Tuchel não se considera ‘único problema’ no Bayern

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/02/2024 - 13:58 Para compartilhar:

“Não acho que eu seja o único problema, mas tenho uma responsabilidade e assumo”, afirmou o técnico do Bayern de Munique, Thomas Tuchel em entrevista coletiva nesta sexta-feira (23).

Depois de uma série de três derrotas consecutivas entre Campeonato Alemão e Liga dos Campeões, Tuchel e os dirigentes do Bayern chegaram a um acordo para que o treinador deixe o clube ao final da temporada, um ano antes do inicialmente previsto.

“Se o problema fosse só uma pessoa, e nesse caso o técnico, outro estaria sentado na frente de vocês nesta coletiva”, disse Tuchel na entrevista prévia ao jogo contra o RB Leipzig, no sábado.

“Os dirigentes do clube conhecem a minha análise, é muito autocrítica. Eles sabem, mas não é uma análise para ser feita em público”, acrescentou o treinador, campeão da Champions pelo Chelsea em 2021.

“Vocês podem ter certeza de que eu não estou satisfeito com a maneira como estamos jogando”, acrescentou.

O Bayern ainda tem chances de título em duas competições nesta temporada. Na Liga dos Campeões, precisa reverter a derrota para a Lazio (1 a 0) no jogo de volta das oitavas de final na Allianz Arena. No Campeonato Alemão, o time está oito pontos atrás do líder Bayer Leverkusen.

“Agora existe uma nova situação para mim, minha comissão técnica e a equipe. Foi esclarecido e espero que isso nos dê liberdade”, apontou Tuchel.

