Tuchel lamenta cobranças e mostra confiança em quebrar tabu do Bayern Leverkusen em ‘decisão’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2024 - 20:48 Para compartilhar:

Dono de 11 títulos seguidos do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique vê seu reinado ameaçado com incrível campanha do invicto Bayer Leverkusen. Neste sábado, o time bávaro visita os rivais na BayArena e o técnico Thomas Tuchel, revoltado com as cobranças, mostra confiança em ganhar o duelo decisivo da 21ª rodada, fora de casa.

Apenas dois pontos separam os principais candidatos ao título na Alemanha, com o Leverkusen podendo abrir cinco e dar passo largo à conquista caso triunfe em sua casa. Tuchel elogia o oponente, mas garante um Bayern ofensivo para tentar acabar com a série invicta dos comandados de Xabi Alonso.

“Trinta equipes tentaram, e trinta não conseguiram. A série é excepcional, isso se deve à qualidade. Mas estamos apenas dois pontos atrás, não há motivo para nos escondermos. Estamos prontos para desafiar o Leverkusen. Vamos lá para vencer”, afirmou o treinador, convicto com o fim da série invicta.

“Jogamos uma das melhores meias temporadas dos últimos anos. Não entendo o motivo de as pessoas não estarem felizes com isso. Não espero uma vitória por 4 a 0 como em Dortmund todos os jogos, mas estamos bem”, defendeu o time o técnico, que vem enfrentando muitas cobranças.

O técnico vê como normal muitos torcedores estarem torcendo pelo fim do reinado do Bayern, mas não se inibe. “Jogamos contra muitos torcedores “neutros” que querem que o Leverkusen conquiste o título. Mas estamos jogando de acordo com as nossas expectativas e pelo título”, garantiu.

E foi além. “Essa situação sempre existe. No tênis, quando você joga contra Roger Federer, você está sempre jogando contra a aura e os torcedores. É o mesmo para nós. Temos muitos torcedores barulhentos especialmente fora de casa. Mas os fãs de futebol neutros querem essa emoção. Isso é algo que pode ser muito apreciado.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias