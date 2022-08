Tuchel e Conte podem sofrer punições severas da FA por “conduta imprópria”

AFP 15/08/2022 - 21:00 Compartilhe

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, e o treinador do Tottenham, Antonio Conte, que quase chegaram às vias de fato no empate em 2 a 2 em Stamford Bridge no domingo, foram acusados de conduta imprópria pela Football Association (FA) nesta segunda-feira.

Os dois trocaram palavras em tom exaltado no confronto da Premier League disputado no estádio do Chelsea, sendo que ambos foram expulsos no final da partida.

Os dois técnicos correm risco de uma suspensão severa como resultado da briga.

“Thomas Tuchel e Antonio Conte foram acusados de violar a regra E3 da FA”, disse a federação em um comunicado.

“O comportamento dos dois treinadores foi inadequado no final da partida. Thomas Tuchel e Antonio Conte têm até quinta-feira, 18 de agosto de 2022, para fornecer suas respectivas explicações”, especifica o texto.

O primeiro confronto aconteceu depois que Conte comemorou o gol de empate de Pierre-Emile Hojbjerg perto da área técnica de Tuchel, despertando a ira deste último.

Mais tarde, os dois técnicos se enfrentaram novamente, apertando as mãos de forma agressiva e antes de se encararem no final do jogo. Os dois homens tiveram que ser separados por suas respectivas comissões técnicas. O árbitro da partida Anthony Taylor mostrou um cartão vermelho para cada um deles, o que não acalmou os ânimos.

smg/bm/iga/aam