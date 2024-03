Tuchel diz que Bayern ainda não desistiu do título no Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/03/2024 - 14:00 Para compartilhar:

O técnico do Bayern de Munique, Thomas Tuchel, declarou nesta sexta-feira (8) que sua equipe ainda não desistiu do título no Campeonato Alemão, apesar de estar dez pontos atrás do líder Bayer Leverkusen, a dez rodadas do fim.

O caminho do Bayern para levantar a Bundesliga pela 12ª vez consecutiva está cada vez mais difícil, enquanto o Leverkusen, invicto, não dá sinais de que deixará o título (o primeiro do clube na primeira divisão) escapar.

“A diferença é muito grande, isso é real. Temos que ganhar, ganhar e ganhar, mas já não está em nossas mãos”, disse.

“O Leverkusen está distante, e por culpa nossa. Mas isso não nos isenta da obrigação de dar tudo amanhã”, acrescentou Tuchel.

O Bayern receberá o Mainz (17º) no sábado, véspera da visita do Leverkusen ao Wolfsburg (13º).

O time de Munique viveu uma boa semana dentro e fora de campo. Além da vitória por 3 a 0 sobre a Lazio, que rendeu a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, o clube fechou a renovação do jovem atacante Mathys Tel até 2029.

“Esse tipo de resultado nos ajuda e nos dá ânimo e confiança. Esperamos que mais vitórias estejam a caminho”, concluiu Tuchel

