Tucanos fora do ninho bolsonarista

O PSDB vem as poucos realizando um movimento para se descolar de vez da linha mais radical de política adotada pelo presidente Bolsonaro. O primeiro a reagir a escalada de desmandos foi o próprio governador paulista, João Doria, que discordou publicamente das declarações do “Mito” sobre vítimas da ditadura.

O pai do governador Doria também foi no passado cassado injustamente pelo regime e nesse aspecto, até por coerência, o líder paulista não poderia se alinhar ao tratamento adotado pelo mandatário nos últimos dias. Agora o presidente do Partido, Bruno Araújo, eleito em maio passado, acaba de traçar um limite claro de diferenças com o Governo Federal. Diz que discorda da gestão empreendida até aqui que não privilegia a gera…