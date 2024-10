Tuca Andrada debocha após Jojo Todynho ser cortada de desfile: ‘Sinto um gostinho por isso acontecer’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2024 - 8:32 Para compartilhar:

O ator Tuca Andrada se manifestou após a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, informar que uma marca havia desistido do convite que fez a Jojo Todynho para desfilar no São Paulo Fashion Week.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, Tuca debochou e ironizou ao questionar quando as pessoas começariam a chamá-lo de racista e misógino ao dar sua opinião sobre a dona do hit ‘Que tiro foi esse’. “Se eu disser que sinto um ‘gostinho’ por isso acontecer, quando vão começar a espalhar que sou racista e misógino?”, escreveu ele.

Vale lembrar que, nesta semana, Tuca Andrada se envolveu em outra polêmica ao comentar sobre o caso de Cíntia Chagas, que revelou ter sido agredida pelo ex-marido, o deputado Lucas Bove (PL). Nas redes sociais, ele mencionou que a professora sempre apoiou uma “relação submissa” e afirmou não ter pena.

“Dá um gostinho especial ver tipos como Cíntia Chagas, antifeminista e submissa, precisando da Lei Maria da Penha. Não dá? Cíntia Chagas vive fazendo vídeos se declarando antifeminista e feliz por ser submissa ao macho. Levou umas porradas do canalha com quem era casada e agora é mais uma vítima que precisa recorrer à Lei Maria da Penha. Tenho pena? Não. Phodace (sic) ela”, disparou.