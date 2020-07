Tubarão ataca garoto de 10 anos que estava dentro de barco na Austrália

Um garoto de 10 anos foi atacado por um tubarão na costa da Tasmânia , na Austrália, nesta sexta-feira (17). Segundo as autoridades locais, o menino sofreu ferimentos na cabeça e no peito e seu estado de saúde é estável. As informações são da CNN.

De acordo com o pai da criança, o tubarão atacou o menino dentro do barco e o levou para água. O tubarão se afastou da criança quando o pai dele pulou na água para resgatá-lo. Outras duas pessoas também estavam na embarcação.

“O garoto, que usava um dispositivo de flutuação pessoal, sofreu lacerações no braço e outros cortes no peito e na cabeça”, informou as autoridades à CNN. Ainda conforme as autoridades, o grupo estava pescando a cerca de cinco quilômetro da costa.

