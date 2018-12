Tsunami na Indonésia deixa mais de 200 mortos e 800 feridos

ROMA, 23 DEZ (ANSA) – Um tsunami atingiu as ilhas de Sumatra e Java, na Indonésia, na noite de sábado (22) e deixou ao menos 222 mortos e 843 feridos, de acordo com fontes locais. Há 28 pessoas desaparecidas.

O balanço foi divulgado pela Agência Nacional de Gestão de Desastre, mas o número pode subir ainda mais, já que as equipes de socorro ainda não chegaram a algumas áreas atingidas. Até o momento, não há registro de vítimas estrangeiras.

As ondas destruíram centenas de casa e ao menos nove hotéis. Na praia de Tanjung Lesung, uma forte onda atingiu um palco onde acontecia um show. Alguns integrantes do grupo “Seventeen”, que se apresentava, e parte dos espectadores morreram.

O tsunami foi provocado por atividades do vulcão Anak Krakatoa, o qual teria gerado deslizamentos subaquátricos. Por isso, as autoridades não tiveram tempo de emitir um alerta de tsunami e evacuar a população, como geralmente ocorre em casos de terremoto.

A Indonésia fica em uma região do planeta Terra chamada de Círculo de Fogo do Pacífico, onde há grande atividade sísmica e vulcânica. Japão, Filipinas e Nova Zelândia também são vulneráveis aos fenômenos. Em 2004, um terremoto de 9,1 graus seguido por um tsunami atingiu a Indonésia no dia 26 de dezembro, deixando mais de 230 mil mortos e sendo sentido em 14 países, também com vítimas e feridos. (ANSA)