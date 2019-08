Tsuboi e Takahashi levam bronze na República Checa e Calderano vai às quartas

o tênis de mesa brasileiro teve um dia de bons resultados no Aberto da República Checa, que está sendo realizado em Olomuc. Nesta sexta-feira, Gustavo Tsuboi e Bruna Takahashi conquistaram a medalha de bronze no torneio de duplas mistas. Já Hugo Calderano avançou às quartas de final da chave masculina do torneio que faz parte do circuito mundial da modalidade.

A medalha de Tsuboi e Bruna foi assegurada nas quartas de final, quando eles superaram os alemães Dang Qiu e Nina Mittelham, por 3 a 0 (11/8, 11/8 e 11/7). E a cor da medalha, o bronze, foi definido na fase seguinte, as semifinais, quando eles perderam para os japoneses Jun Mizutani e Mima Ito, também por 3 a 0 (11/9, 11/6 e 11/2).

Na campanha, nas fases anteriores, os brasileiros haviam passado por Adam Szudi e Szandra Pergel, da Hungria, por 3 a 2, por Dana Cechova e Tomas Tregler, da República Checa, também por 3 a 2, e pelos belgas Lisa Lung e Cedric Nuytinck por W.O.

Já Hugo Calderano se colocou nas quartas de final da chave de simples na República Checa ao derrotar o indiano Sathiyan Gnanasekaran, o número 30 do mundo, por 4 a 0 (12/10, 11/6, 11/9 e 11/7). Antes, o número 6 do ranking mundial havia derrotado Tsuboi por 4 a 1 (11/5, 12/10, 11/9, 4/11 e 11/6).

“O Hugo fez um bom jogo, muito sério, pois ele teve o controle total da partida e não foi fácil manter essa qualidade durante quatro sets. A chave no final dos dois sets equilibrados foi a concentração do Hugo. O indiano é um jogador forte, mas um pouco passivo. Então, os momentos decisivos dependeram bastante do nível do Hugo. Não errar, mas jogar de forma ativa o suficiente para fechar. Ele pode ficar satisfeito com o desempenho. Teve pouco tempo após os Jogos Pan-Americanos para se recuperar, e até agora está desenvolvendo um bom jogo”, afirmou técnico Jean-René Mounie.

Em busca de uma vaga nas semifinais, Calderano vai enfrentar o russo Alexander Shibaev, 65° do ranking, neste sábado, às 11h45 (horário de Brasília). Em caso de triunfo, o brasileiro vai enfrentar nas semifinais o vencedor do duelo entre os alemães Dimitrij Ovtcharov e Patrick Franziska.