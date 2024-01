TSMC tem lucro de US$ 7,56 bilhões no trimestre até dezembro de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/01/2024 - 11:35 Para compartilhar:

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), maior fabricante de semicondutores do mundo, teve lucro de 238,71 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 7,56 bilhões) no trimestre até dezembro, representando queda de 19% na comparação anual e alta de 13% em relação aos três meses anteriores, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 18.

O número superou o consenso de 224,67 bilhões de dólares taiwaneses de uma pesquisa de analistas conduzida pela S&P Global Market Intelligence.

Na Ásia, empresas do setor fecharam em forte alta nesta quinta-feira na esteira do balanço da TSMC.

Arizona

A TSMC também anunciou que deverá atrasar as operações na segunda de duas fábricas de semicondutores que está construindo no Estado norte-americano do Arizona, gerando incertezas sobre a produção de um avançado tipo de chip.

No fim de 2022, a empresa havia informado que a segunda fábrica do Arizona provavelmente começaria a produzir chips de três nanômetros em 2026.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias