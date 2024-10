Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2024 - 13:35 Para compartilhar:

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) teve alta de 40% em sua receita em setembro, comparado com o mesmo período do ano passado, a 251,87 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 7,8 bilhões).

Na comparação com agosto, a alta foi de 0,4%, afirmou a companhia.