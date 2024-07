TSMC supera meta de vendas em junho com impulso da inteligência artificial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2024 - 17:32 Para compartilhar:

A Taiwan Semiconductor Manufacturing, líder global na fabricação terceirizada de chips, superou, facilmente, as expectativas de vendas no mês de junho.A fabricante de chips, mais conhecida como TSMC, relatou o equivalente a US$ 6,42 bilhões em vendas em junho, ante expectativas de US$ 5,73 bilhões. TSMC relata resultados em novos dólares de Taiwan.

As vendas mensais da TSMC aumentaram 32,9% em moeda local em relação a junho de 2023. A produção de chips para aplicações de inteligência artificial impulsionou as vendas da TSMC no período.

A TSMC fabrica chips de última geração para a AMD, Apple, Broadcom, Nvidia, Qualcomm e outros. É o principal fabricante de chips para aplicações de IA em data centers, bem como em PCs e smartphones.

A TSMC planeja divulgar seus resultados do segundo trimestre em 18 de julho. Analistas consultados pela FactSet esperavam que a Taiwan Semiconductor lucre US$ 1,40 por ação sobre vendas de US$ 20,14 bilhões no trimestre de junho. Nos três meses encerrados em 30 de junho, a TSMC gerou o equivalente a US$ 20,83 bilhões em vendas.

Desempenho notável recente da TSMC

Na semana passada, as ações da Taiwan Semiconductor nos EUA saltaram depois que o Morgan Stanley previu que a TSMC aumentará suas projeções de vendas para o ano inteiro quando anunciar seu próximo resultado. Além disso, a Mizuho Securities disse que espera que a TSMC aumente os preços em 5% a 8% para seus “nodes” de processos avançados a partir do primeiro trimestre de 2025, diante da maior demanda.