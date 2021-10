TSMC e Sony consideram fábrica conjunta de chips, diz Nikkei

TÓQUIO (Reuters) – A taiwanesa TSMC e a japonesa Sony Group estão considerando construir em conjunto uma fábrica de chips no Japão, com o governo pronto para pagar parte do investimento de cerca de 800 bilhões de ienes (7,15 bilhões de dólares), segundo reportagem do Nikkei nesta sexta-feira.

A fábrica em Kumamoto, sul do Japão, deve produzir semicondutores para automóveis, sensores de câmera e outros produtos que foram atingidos por uma escassez global de chips, e deve iniciar as operações em 2024, disse a publicação japonesa.

Tanto a Sony quanto a TSMC não quiseram comentar. Mas a TSMC, a maior fabricante de chips por contrato do mundo e principal fornecedor da Apple, disse em julho que estava analisando um plano para iniciar a produção no Japão.

(Reportagem de Shinji Kitamura em Tóquio e Ben Blanchard em Taipei)

