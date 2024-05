Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 16:14 Para compartilhar:

A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), maior fabricante de semicondutores do mundo, garantiu receita líquida de 236,02 bilhões de dólares taiwaneses (US$ 7,3 bilhões) em abril, 60% maior do que a de igual mês do ano passado e 21% acima do resultado de março, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira.

Entre janeiro e abril, a TSMC acumulou receita de 828,67 bilhões de dólares taiwaneses (US$ 25,6 bilhões), representando alta de 26% ante o mesmo intervalo de 2023.