TSMC anuncia fábrica de chips no Japão, terá capacidade limitada de produção em 2022

Por Yimou Lee e Ben Blanchard

TAIPÉ (Reuters) – A gigante de chips de Taiwan TSMC anunciou nesta quinta-feira planos de construir uma fábrica no Japão para atender a demanda, enquanto a escassez de suprimentos deve limitar a produção em 2022.

Fornecedora da Apple, a TSMC disse que sua fábrica japonesa atenderá um segmento que enfrenta grave escassez devido à forte demanda de montadoras e empresas de tecnologia. A produção da fábrica só deve começar no fim de 2024.

“A TSMC está trabalhando em estreita colaboração com nossos clientes para planejar nossa capacidade e investimento em tecnologias especializadas e de ponta para atender a demanda”, disse o presidente executivo, C. C. Wei, após a empresa divulgar lucros acima do esperado no terceiro trimestre.

A TSMC divulgou um lucro líquido de 5,56 bilhões de dólares de julho a setembro, acima da estimativa média de 22 analistas consultados pela Refinitiv. O lucro no trimestre foi 13,8% maior do que o do mesmo período no ano passado.

Wei disse que a capacidade da TSMC seguirá “apertada” até 2022, acrescentando que o preço do chip “seguirá estratégico, não oportunista, para refletir nossa criação de valor”.

A empresa elevou a projeção de aumento de receita para 2021 para cerca de 24%, ante previsão anterior de mais de 20%, citando “megatendência da indústria” de forte demanda por chips.

A receita da TSMC para o trimestre subiu 22,6% para 14,88 bilhões de dólares, em linha com a faixa estimada anteriormente de 14,6 a 14,9 bilhões de dólares pela empresa.

Para o quarto trimestre, a TSMC prevê receita de 15,4 a 15,7 bilhões de dólares, em comparação com 12,68 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior.

(Por Yimou Lee e Ben Blanchard)

