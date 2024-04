Tsitsipas vence Sinner e vai à final do Masters 1000 de Monte Carlo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/04/2024 - 12:46 Para compartilhar:

Stefanos Tsitsipas, duas vezes campeão do Masters 1000 de Monte Carlo,em 2021 e 2022, se classificou para a sua terceira final neste torneio neste sábado, ao derrotar o tenista do momento, o italiano Jannik Sinner (nº 2 do mundo) por 6-4, 3-6, 6-4.

O grego de 25 anos, número 12 do mundo, enfrentará o sérvio Novak Djokovic (nº 1) ou o norueguês Casper Ruud, duas vezes finalista de Roland Garros (2022 e 2023) e atual número 10 do mundo, na final de domingo.

“Tive que recuperar um nível que não jogava há muito tempo no saibro”, destacou Tsitsipas, que foi eliminado nas quartas de final do ano passado neste torneio.

Tsitsipas não havia vencido um jogador tão bem classificado no ranking da ATP como Sinner desde que derrotou o russo Daniil Medvedev, então número 2 do mundo, em Roland Garros em 2021.

Ele também não disputava uma final do Masters 1000 no saibro desde Roma em 2022. “Estou muito orgulhoso, mostrei um grande potencial esta semana”, disse ele, referindo-se também à sua reação que o levou ao triunfo nas oitavas de final contra o alemão Alexander Zverev (5º), a quem venceu por 7-5 e 7-6 (7/3) depois de ficar em desvantagem de 5-0 no segundo set.

Neste sábado ele tinha pela frente Sinner que apenas um tenista, o espanhol Carlos Alcaraz, havia conseguido vencer este ano, nas semifinais de Indian Wells.

Sinner conquistou 25 vitórias e três títulos nesta temporada (Aberto da Austrália, Rotterdam e Miami). No ano passado também chegou às semifinais em Monte Carlo, sendo que o saibro não é a superfície preferida do italiano.

Tsitsipas, por outro lado, tende a se sentir bem nessa superfície, como atestam seus dois títulos em Monte Carlo e seu vice-campeonato em Roland Garros em 2021.

O grego tem a chance no domingo de se tornar o quinto jogador da ‘era Open’ [desde 1968] a vencer o torneio de Monte Carlo pelo menos três vezes, depois de Ilie Nastase (3), Björn Borg (3), Thomas Muster (3) e, sobretudo, Rafael Nadal (11).

No ranking da ATP a ser divulgado na segunda-feira, Tsitsipas certamente retornará ao ‘Top 10’. Nele, Sinner permanecerá na segunda posição após ter chegado às semifinais.

ig/hpa/eg/dam-dr/iga/aam