Tsitsipas vence Murray em batalha de cinco sets na segunda rodada de Wimbledon

O grego Stefanos Tsitsipas, número 5 do mundo, venceu o britânico Andy Murray (ex-número 1, atualmente 40º) em uma batalha de cinco sets que terminou nesta sexta-feira (7), pela segunda rodada de Wimbledon.

O jogo começou na quinta-feira e foi interrompido pelo toque de recolher obrigatório antes das 23h (horário local) no All England Club, quando Murray vencia por 2 sets a 1.

O duelo foi retomado nesta sexta e Tsitsipas venceu dois sets para fechar o jogo com parciais de 7-6 (7/3), 6-7 (2/7), 4-6, 7-6 (7/3) e 6-4. No total, a batalha entre os dois durou quatro horas e 40 minutos.

“Nunca é fácil jogar contra Andy. Aqui todo mundo o ama e seu nível de jogo é impressionante”, declarou Tsitsipas após a partida.

O grego de 24 anos foi vice-campeão do Aberto da Austrália (2023) e em Roland Garros (2021), mas em Wimbledon nunca passou das oitavas de final, etapa em que chegou apenas uma vez, em 2018.

Andy Murray, de 36 anos, foi campeão do Grand Slam londrino em duas ocasiões (2013 e 2016). Apesar de contar com o apoio do público local, o veterano não conseguiu confirmar a vitória depois de ficar em vantagem quando o jogo foi interrompido.

“Quando eu era mais novo, o assistia pela televisão e, quando ele ganhou aqui, fiquei arrepiado. Agora, olha…”, disse Tsitsipas sobre vencer um de seus ídolos na Quadra Central do All England Club.

Na próxima fase, ele vai enfrentar o sérvio Laslo Djere (60º), que bateu o americano Ben Shelton (36º).

