Tsitsipas vence Medvedev no ATP Finals de Londres

O grego Stefanos Tsitsipas, número 6 do mundo, venceu pela primeira vez em sua carreira o russo Daniil Medvedev (N.4), por 7-6 (7/5) e 6-4, nesta segunda-feira em Londres, na primeira rodada do grupo ‘Andre Agassi’ do ATP Finals de Londres.

Tsitsipas, de 21 anos, havia perdido os cinco confrontos contra Medvedev, de 23, uma das grandes revelações da temporada 2019.

Em um duelo de alto nível técnico na O2 Arena, em que os break-points foram poucos, Tsitsipas se mostrou mais preciso nos momentos chave, especialmente no ‘tie break’ que decidiu o primeiro set.

Os dois destros de grande envergadura, 1,93 metros para o grego e 1,98 para o russo, continuaram confirmando seus serviços no segundo set.

Mas depois de três break-points não aproveitados, Tsitsipas acabou acertando um e em seguida finalizou o duelo em seu primeiro match-point.

“Foi uma das vitórias mais difíceis e importantes da minha carreira até agora,” disse o grego após o jogo.

O tenista falou ainda sobre a torcida em Londres: “Eu tive um grande apoio, tem bandeiras da Grécia em todos os lugares. Tenho a sensação de estar jogando em Atenas”, brincou.

“Eu dei um grande impulso em mim mesmo, continuei acreditando e lutando e esse último game foi um dos mais duros”, acrescentou.

A segunda partida do grupo nesta segunda-feira será entre o número 1 do mundo, o espanhol Rafael Nadal contra o defensor do título, o alemão Alexander Zverev, de 22 anos e número 7 do ranking da ATP.

