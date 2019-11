Tsitsipas vence Federer e enfrentará Thiem na decisão do ATP Finals

O grego Stafanos Tsitsipas (N.6) derrotou o suíço Roger Federer (N.3) em dois sets, parciais de 6-3, 6-4, e se classificou para a final do ATP Finals de Londres, último torneio do ano e que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Tsitsipas jogará pelo título da competição no domingo contra o austríaco Dominic Thiem (N.5), que eliminou o atual campeão do torneio, o alemão Alexander Zverev (N.7), em dois sets, 7-5, 6-3.

Dez vezes finalista do ATP Finals e seis vezes campeão, Federer, de 35 anos, acabou esbarrando na ótima forma de Tsitsipas, 17 anos mais novo.

Apesar de ter sofrido uma dura derrota na véspera diante de Rafael Nadal na última partida da fase de grupos, após quase 3 horas de jogo, Tsitsipas mostrou estar em dia inspirado contra Federer.

O grego quebrou o saque de Federer logo no segundo game no início dos dois sets e segurou as tentativas do suíço devolver a quebra, garantindo a vitória.

Vencedor na temporada passada do ‘Next Gen’, torneio que reúne as oito maiores promessas da ATP, Tsitsipas está agora a uma vitória de conquistar também o torneio entre os grandes do esporte.

