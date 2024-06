Tsitsipas vence Arnaldi e avança às quartas de final de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/06/2024 - 11:42 Para compartilhar:

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, número 9 do mundo, se recuperou após começar atrás no placar e venceu de virada neste domingo (2) o italiano Matteo Arnaldi (N.35) por 3 sets a 1, parciais de 3-6, 7-6 (7/4), 6-2 e 6-2 conseguindo assim se classificar para as quartas de final de Roland Garros.

“Eu precisei me recompor”, disse Tsitsipas em francês ao público na quadra Suzanne Lenglen após o triunfo.

“Meus golpes foram de qualidade, mas ele não desistia. Ele me levou ao limite e posso dizer que é um dos adversários mais difíceis que enfrentei nesta temporada no saibro”, continuou o grego.

Arnaldi, que havia eliminado o russo Andrey Rublev (nº 6) na terceira rodada, desperdiçou quatro set points na segunda parcial, uma vantagem que poderia ter encaminhado a vitória.

Porém, o grego, vice-campeão em 2021 quando perdeu para o sérvio Novak Djokovic, se recuperou e chegou às quartas de final do torneio parisiense pela quarta vez em sua carreira.

dam/mcd/aam