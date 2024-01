Tsitsipas sofre, mas vai à 3ª rodada do Aberto da Austrália

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/01/2024 - 9:44 Para compartilhar:

O grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do mundo e atual vice-campeão em Melbourne, voltou a sofrer nesta edição do Aberto da Austrália, mas avançou para a terceira rodada do torneio ao derrotar o tenista da casa Jordan Thompson nesta quarta-feira (17).

Tsitsipas fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-6 (8/6), 6-2 e 7-6 (7/4), em três horas e 36 minutos.

“Foi um jogo muito duro, mas é por momentos assim que gostamos de jogar”, declarou o grego de 25 anos, que na primeira rodada também precisou de quatro sets para eliminar o belga Zizou Bergs.

Na próxima fase, Tsitsipas vai enfrentar o francês Luga Van Assche, que passou pelo italiano Lorenzo Musetti com uma vitória por 3 sets a 2, com parciais de 6-3, 3-6, 6-7 (5/7), 6-3 e 6-0.

