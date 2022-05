Tsitsipas sobrevive a batalha de cinco sets contra jovem Lorenzo Musetti

Finalista no ano passado em Paris, o grego Stefanos Tistsipas (N.4) esteve perto de ser eliminado nesta terça-feira na primeira fase de Roland Garros, mas acabou se recuperando e reagiu após começar perdendo por 2-0 derrotando o italiano Lorenzo Musetti (N.66) por 3 sets a 0 com parciais de 5-7, 4-6, 6-2, 6-3 e 6-2.

Assim como fez no ano passado, quando levou Novak Djokovic ao quinto set das oitavas de final, o italiano de 20 anos jogou as duas primeiras parciais com perfeição, vencendo por 7-5 e 6-4.





Mas, assim como há um ano, quando acabou se retirando contra o tenista que acabou se sagrando campeão devido a problemas físicos, Musetti voltou a sentir cansaço, permitindo a reação de Tistsipas, que venceu os três sets seguintes por 6-2, 6-3 e 6-2 em pouco mais de três horas e meia de jogo.

Na segunda fase, o adversário de Tsitsipas, que completará 24 anos em agosto, será o tcheco Zdenek Kolar, vindo do ‘quali’ e que, apesar de fazer 26 anos em agosto, estreou no Grand Slam nesta terça-feira com uma vitória sobre o francês Lucas Pouille.

