Tsitsipas passa sem sustos à segunda rodada de Roland Garros

AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/05/2024 - 12:03

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, número 9 do mundo e um dos favoritos ao título, se classificou sem sustos para a segunda rodada de Roland Garros, ao derrotar o húngaro Marton Fucsovics (54º) nesta segunda-feira (27).

Tsitsipas fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (9/7), 6-4 e 6-1, em duas horas e 20 minutos.

O grego de 25 anos, finalista do Grand Slam parisiense em 2021, não tinha um jogo fácil no papel, contra um adversário que se defende bem no saibro e que foi campeão do ATP 250 de Bucareste em abril.

Mas Tsitsipas, campeão este ano do Masters 1000 de Monte Carlo, não deu brecha para surpresas. Só o primeiro set, que venceu no tie break, foi muito equilibrado. No resto do duelo, controlou as ações e não teve dificuldades para selar a vitória na quadra Suzanne Lenglen, a segunda maior de Roland Garros.

Na segunda rodada, Tsitsipas vai enfrentar o alemão Daniel Altmaier (83º), que no domingo bateu o sérvio Laslo Djere (52º) em uma batalha de mais de cinco horas.

