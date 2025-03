Tsitsipas encerra jejum de quase 11 meses, conquista título de Dubai e volta ao top 10

O grego Stefanos Tsitsipas encerrou um jejum de quase 11 meses ao vencer o canadense Félix Auger-Aliassime por 2 a 0 (6/3 e 6/3) neste sábado e conquistar o título do ATP 500 de Dubai. Com o 12º troféu da carreira, veio também o retorno ao top 10 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), status que ele não tinha desde maio de 2024.

Ex-número três do mundo, o grego iniciou a disputa nos Emirados Árabes Unidos na 11ª posição do ranking e na condição de cabeça de chave número 4 e na segunda-feira vai aparecer na nona posição, ultrapassando o australiano Alex de Minaur e Tommy Paul, dos EUA. No período de jejum de títulos, Stepanos Tsitsipas rompeu com seu pai, Apostolos, que foi seu treinador por vários anos. Auger-Aliassime é o 21º do mundo e buscava seu terceiro título da temporada, após ser campeão em Montpellier e Adelaide.

No décimo confronto com Auger-Aliassime, Tsitsipas venceu pela sétima vez. No primeiro set, o grego converteu dois dos três break points que conquistou e salvou os quatro que concedeu para marcar 6/3 e 1 set a 0 de vantagem. A segunda parcial foi mais equilibrada e Tsitsipas só conseguiu quebrar o saque do canadense no oitavo game. Na sequência, o grego sacou para confirmar seu primeiro título em Dubai após as finais em 2019 e 2020, contra Roger Federer e Novak Djokovic, respectivamente.

“Estou orgulhoso por ter administrado a pressão nos momentos decisivos”, afirmou o tenista de 26 anos, que disse ter lembrado que estava na terceira decisão do torneio e que fora derrotado nas duas primeiras. “É o fruto de muito trabalho”, completou ele, sobre a volta ao top 10, na entrevista ainda em quadra.