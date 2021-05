Tsitsipas e Zverev ganham na estreia e avançam à segunda rodada em Roland Garros

Semifinalista de Roland Garros no ano passado, o grego Stefanos Tsitsipas estreou com vitória neste domingo em sua estreia no Grand Slam disputado em Paris. O número 5 do mundo precisou de pouco mais de duas horas para vencer o francês Jeremy Chardy, 60.º do ranking, por 3 sets a 0 – com parciais de 7/6 (8/6), 6/3 e 6/1.

Jogador com mais vitórias na temporada, o grego de 22 anos já acumula 34 triunfos em 2021, com títulos no ATP 250 de Lyon, na França, e também no Masters 1000 de Montecarlo, no Principado de Mônaco.

Tsitsipas pode enfrentar na próxima rodada o embalado Sebastian Korda. O jovem americano de 20 anos conquistou no último sábado o seu primeiro título de ATP (250) em Parma, na Itália, e atingiu o 50.º lugar do ranking. Korda estreia em Paris nesta segunda-feira contra o espanhol vindo do quali Pedro Martinez. Filho do ex-número 2 do mundo Petr Korda, ele chegou às oitavas de final de Roland Garros na temporada passada.

Para Alexander Zverev não houve estreia tranquila em Roland Garros. Mesmo diante do número 152 do ranking com apenas duas outras participações em Grand Slam, o cabeça 6 sofreu para ganhar o duelo alemão diante de Oscar Otte. Depois de perder os sets iniciais por 6/3 e 6/3, ele se achou em quadra e marcou 6/2, 6/2 e 6/0. Seu próximo adversário será outro tenistas que veio do qualifying: o russo Roman Safiullin.

Esta foi a sétima vez que Zverev foi levado ao quinto set em Roland Garros e ele novamente não perdeu. Seu retrospecto em Grand Slam é positivo, com 15 vitórias em 22 tentativas, e mais ainda o recente, com sete nos últimos oito. A exceção foi a derrota na final do US Open do ano passado, quando chegou a liderar por 2 a 0 em cima do austríaco Dominic Thiem.

OUTROS JOGOS – No seu quadrante, o britânico Daniel Evans, cabeça 25, foi eliminado pelo sérvio Miomir Kecmanovic por 1/6, 6/3, 6/3 e 6/4. Mais à frente, o alemão pode cruzar com o espanhol Roberto Bautista Agut ou com o russo Karen Khachanov.

Vencedor do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, em março, o polonês Hubert Hurkacz encerrou a sua temporada de saibro com uma eliminação na estreia de Roland Garros. O número 20 do mundo foi superado pelo holandês vindo do quali Botic Van de Zandschulp por 6/7 (5/7), 6/7 (4/7), 6/2, 6/2 e 6/4. Hurkacz só venceu um jogo no saibro este ano, enquanto que Zandschulp enfrenta na próxima fase o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

