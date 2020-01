Tsitsipas e Zverev estreiam com derrota na ATP Cup na Austrália

O grego Stefanos Tsitsipas e o alemão Alexander Zverev perderam nesta sexta-feira em seus primeiros jogos do ano, no dia da abertura da nova ATP Cup, que acontece na Austrália.

O astro grego Stefanos Tsitsipas, vencedor do ATP Finals de Londres de 2019 e sexto do mundo no ranking da ATP, foi surpreendido duas vezes no tie-break 7-6 (8-6), 7-6 (7/4) pelo jovem canadense de 20 anos, Denis Shapalov.

Por outro lado, Alexander Zverev, sétimo do mundo, acabou tendo uma partida mais disputada, 4-6, 7-6 (7/3), 6-2, contra o australiano Alex de Miñaur, de 20 anos, que conseguiu virar o jogo quando havia cedido um set e perdia por 4-2 no segundo.

Alemanha e Grécia, que além das derrotas de suas estrelas, também perderam os outros dois jogos do dia, tiveram um péssimo começo antes de se classificarem para a próxima rodada da ATP Cup, nova competição por equipes, onde estão 24 países divididos em seis grupos de seis entre Brisbane, Sydney e Perth.

Somente as oito melhores nações da fase de grupos se classificarão para os playoffs diretos em Sydney, até a vitória do melhor time.

Além da Austrália e do Canadá, a Bélgica também estreou e deu um passo importante para a classificação para a fase final, vencendo a Moldávia por 3 a 0.

A Noruega também teve um bom começo mantendo seu objetivo de passar à fase seguinte depois de uma grande atuação contra os Estados Unidos (vitória por 2-1).

Nas duas últimas partidas da rodada, a hierarquia foi respeitada: o búlgaro Grigor Dimitrov superou o britânico Daniel Evans (2-6, 6-4 e 6-1), enquanto que o russo Daniil Medvedev venceu o italiano Fabio Fognini (1-6, 6-1 e 6-3).

— Resultados da ATP Cup após as partidas disputadas nesta sexta-feira:

– Grupo C

Bélgica – Moldavia 3 – 0

Steve Darcis (BEL) – Alexander Cozbinov (MDV) 6-4, 6-7 (4/7), 7-5

David Goffin (BEL) – Radu Albot (MDV) 6-4, 6-1

Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) – Radu Albot/Alexander Cozbinov (MDV) 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 11-9

– Grupo F

Canadá – Grécia 3 – 0

Felix Auger-Aliassime (CAN) – Michail Pervolarakis (GRE) 6-1, 6-3

Denis Shapovalov (CAN) – Stefanos Tsitsipas (GRE) 7-6 (8-6), 7-6 (7/4)

Denis Shapovalov/Felix Auger (CAN) – Petros Tsitsipas/Michail Pervolarakis (GRE) 6-2, 6-3

Alemanha – Austrália 0 – 3

Jan-Lennard Struff (ALE) – Nick Kyrgios (AUS) 4-6, 4-6

Alexander Zverev (ALE) – Alex de Miñaur (AUS) 6-4, 6-7 (3/7), 2-6

Kevin Krawietz/Andreas Mies (ALE) – Chris Guccione/John Peers (AUS) 3-6, 4-6

– Grupo D

Noruega – Estados Unidos 2 – 1

Taylor Fritz (EUA) – Viktor Durasovic (NOR) 6-2, 6-2

Casper Ruud (NOR) – John Isner (EUA) 6-7 (3/7), 7-6 (12/10), 7-5

Casper Ruud/Viktor Durasovic (NOR) – Rajeev Ram/Austin Krajicek (EUA) 4-6, 6-3, 10-5

Rússia – Itália 2 – 0

Karen Khachanov (RUS) – Stefano Travaglia (ITA) 7-5, 6-3

Daniil Medvedev (RUS) – Fabio Fagnini (ITA) 1-6, 6-1, 6-3

