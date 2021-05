Tsitsipas é o primeiro finalista do torneio de Lyon

O tenista grego Stéfanos Tsitsipas precisou de três sets para derrotar o italiano Lorenzo Musetti neste sábado e se classificar para a final do torneio ATP 250 de Lyon, onde tentará conquistar o segundo título do ano no domingo.

Número 5 do mundo e segundo cabeça de chave da competição, o grego de 22 anos havia perdido o primeiro set por 6-4, mas depois reagiu e conseguiu vencer os dois sets seguintes por 6-3 e 6-0 e venceu a partida em mais de uma hora e meia de jogo contra seu adversário, que atualmente é o 88º do ranking mundial.

