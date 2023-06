Tsitsipas é eliminado na segunda rodada do ATP 250 de Maiorca

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2023 - 17:14 Compartilhe

O alemão Yannick Hanfmann venceu nesta quarta-feira (28) o grego Stefanos Tsitsipas, número cinco do mundo, por 6-4, 3-6 e 6-2, se classificando para as quartas de final do Torneio de Maiorca, na Espanha, que é disputado na grama.

Hanfmann, número 48 do mundo, surpreendeu o primeiro cabeça-de-chave desde o início, quebrando seu saque no primeiro game da partida e acabando levando o primeiro set.

O grego reagiu no jogo (que foi sua estreia no torneio) e venceu a segunda parcial forçando a disputa do terceiro set, onde Hanfmann voltou a quebrar o serviço de Tsitsipas em duas ocasiões para vencer o duelo.

“Muita coisa tem que correr bem para derrotar um Top-10. Acho que comecei muito bem”, disse o tenista alemão, após a vitória sobre o grego, que continua sem decolar na grama a poucos dias de estrear em Wimbledon.

Tsitsipas foi eliminado em Maiorca depois de perder na semana passada na segunda rodada do torneio de Halle para o chileno Nicolás Jarry, enquanto em Stuttgart foi eliminado na primeira fase pelo francês Richard Gasquet.

Hanfmann vai enfrentar nas quartas o vencedor do duelo entre o veterano espanhol Feliciano López, que vai se aposentar após esta competição, e o australiano Jordan Thompson.

Mais cedo, o americano Christopher Eubanks venceu seu compatriota Ben Shelton, terceiro cabeça-de-chave, por 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/2).

Eubanks, número 77 do mundo, perdeu o primeiro set mas se recuperou no segundo e levou a partida para o terceiro set, onde venceu no tie-break.

No primeiro jogo do dia, o francês Arthur Rinderknech, número 85 do mundo, derrotou o compatriota Constant Lestienne por 6-3 e 6-2.

— Resultados do Torneio de Maiorca:

– Simples masculino – Segunda rodada:

Yannick Hanfmann (ALE) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.1) 6-4, 3-6, 6-2

Feliciano López (ESP) x Jordan Thompson (AUS) 7-6 (8/6), 1-6, 6-3

Arthur Rinderknech (FRA) x Constant Lestienne (FRA) 6-3, 6-2

Christopher Eubanks (EUA) x Ben Shelton (EUA/N.3) 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/2)

./bds/gr/dr/aam/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias